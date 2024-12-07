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台中市YouBike第1億騎乘人次可能就是你！台中YouBike騎乘人次已達9,980多萬人次，以每日5萬多人次騎乘的速度計算，預期12月中旬將誕生台中YouBike第1億人次，市府交通局表示，第1億人次幸運兒，將可獲台灣-名古屋雙人來回機票，歡迎大家「億」起慶祝台中YouBike將創下的新紀錄。交通局表示，109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，台中市的YouBike從盧市長上任前僅329站，到12月上旬已建置1486站，民眾騎乘公共自行車上學、上班、出遊等接駁功能，減少移動污染源，民眾從生活中響應市府「藍天白雲行動計畫」，騎YouBike挺環保，累計騎乘人次突破9,980多萬人次，展現騎跡的1億人次叩關在即。交通局長葉昭甫表示，YouBike超人氣，騎乘人次破億締造新里程碑，為公共自行車熱潮再加溫，為迎接台中YouBike第1億騎乘人次的幸運民眾，與民眾共享喜悅，這位由「微笑單車」租借YouBike系統出爐的第1億人次幸運兒，交通局將送出台灣-名古屋雙人來回機票（華航經濟艙），第1億人次的前後兩位民眾，贈送Moxy Taichung 飯店一晚（含早餐，不限平假日使用），再前後兩位民眾可以獲得YouBike破億紀念卡，內含3個月定期票儲值金。台中YouBike騎乘人次，近年來都呈現直線成長，且持續刷新記錄，站點密集，加上市府提供前30分鐘租借免費的福利，讓市民在城市內使用綠色運輸移動工具，荷包沒負擔又便利，台中市漸與自行車劃上等號，目前以每日5萬多人騎乘，騎乘人次再不到20萬人次即破億，預計近期內將揭曉哪一天達標。葉昭甫指出，租借便利、站點多的YouBike，男女生使用比例大不同，男性約65%、女性逾35%，從租借年齡層分佈顯示，租借民眾以12-19歲最多，佔38.3%、20-29歲佔26.6%、30-39歲佔9%、40-49歲佔9.4%、50-59歲佔10.3%、60歲以上占6.4%，學生與服務業通勤上班族比例各為52.2%與16%，騎乘YouBike民眾不分年齡層，已達普及化的公共效益。交通局表示，為落實盧市長承諾「里里有YouBike」的目標，交通局設置YouBike不管高山或海邊都有服務的身影，設站最高地點在海拔高度約800公尺的谷關立體停車場，以台中市幅員來說，YouBike最東邊設在和平區谷關立體停車場、最西邊設在龍井區麗水籃球場、最南邊設於霧峰區中投東豐正路、最北邊到大甲區松柏漁港，億騎YouBike倒數中，全市1486站都有可能出現第1億人次，鼓勵民眾趕快來微笑騎乘，有機會得大獎，「億」起打造台中為自行車城市。