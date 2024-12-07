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百萬網紅八炯今日發出新片「中國統戰紀錄片上集」，他在影片中致電中共黨媒《海峽導報》的社長，對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，立刻引起熱議，質疑雙方早有合作。對此，陸委會做出回應。針對中國統戰部疑似透過台灣網紅文化滲透、文化統戰，陸委會表示，中共疑似與台灣特定網紅合作，要求渠等配合中共操作，拍攝、傳散詆譭台灣政府政策、誘拉國人赴陸發展，對台統戰滲透等情，政府都有掌握並持續密注相關情形。網紅已成為中共對台認知作戰重要一環，必須嚴肅看待。陸委會強調，依國安法規定任何人不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制之各類組織、機構、團體或其派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。倘有涉及違反相關法令，政府必將依法處理。