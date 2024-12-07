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▲身為女主角的趙薇宣布離開《還珠格格》後，蘇有朋、林心如等人也因檔期無法配合而決定辭演。（圖／《還珠格格》劇照）

▲趙薇當時還親自向瓊瑤道歉，並向對方承諾未來4年不再拍攝電視劇。（圖／翻攝自微博）

知名作家瓊瑤日前在淡水家中離世，享年86歲。作為「言情小說始祖」的她生前創作過不少膾炙人口的作品，其中《還珠格格》系列更是在亞洲爆火，還一口氣捧紅了趙薇、林心如、蘇有朋、范冰冰、黃曉明等一眾演員。不過也有不少人相當好奇，明明第一、二部紅遍大街小巷，為何第三部中演員會換血，其實飾演「小燕子」的趙薇早就給出過解答，還自曝自己為了這部片承諾瓊瑤「4年不拍電視劇」。趙薇昔日在綜藝節目上曾解釋自己為何「婉拒」《還珠3》的拍攝邀約，她坦言瓊瑤最初是準備讓原班人馬再重回劇組，也邀請她回來繼續擔任「小燕子」一角，不過當時的趙薇認為自己在第一、二部作品中，已經把能演的都演了，真的「演到頭」了。趙薇繼續補充道，對於「小燕子」這個角色她已經盡心盡力，再演下去也不會有突破，同時也不想過度消費自己才拒絕瓊瑤的好意。不過趙薇始終不忘瓊瑤的提拔，她當時還親自向瓊瑤道歉，並在全亞洲觀眾的期待與注目下，向對方承諾未來4年不再拍攝電視劇，改轉往電影發展。身為女主角的趙薇宣布離開《還珠格格》後，蘇有朋、林心如也因檔期無法配合而決定辭演，因此主要角色們才會大換血。最重要的「小燕子」由黃奕接下，男主角「五阿哥」從蘇有朋換成古巨基、林心如飾演的「紫薇」則是由馬伊琍演出，「蕭劍」變成黃曉明，就連皇帝都從張鐵林換成狄龍。