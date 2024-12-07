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▲昨天勇猛表現的Jonathan Kuminga今天面對灰狼只拿13分。（圖／美聯社／達志影像）

勇士昨天終止5連敗，今天迎來當家球星Stephen Curry、Draymond Green歸隊卻未能帶動連勝，只有Curry獨拿23分，決勝第四節全隊熄火，終場以90：107吞敗，灰狼在「蟻人」Anthony Edwards 30分9助攻的帶領下笑納4連勝。昨天Curry和Green因傷休兵，勇士靠著22歲前鋒Jonathan Kuminga狂砍生涯新高33分，率隊擊敗勇士，終止近期5連敗，並延續對陣火箭的跨季15連勝。今天兩位球星歸隊，Curry先發，Green改從板凳出發，首節打完兩隊戰成31：31平手，次節勇士熄火被攻下15：25，易籃後勇士重新振作回敬26：22攻勢，以72：78小幅落後進入第四節，只不過沒想到勇士進攻再度當機，決勝節只拿到18分，讓灰狼拉開雙位數領先直到終場。Curry先發出賽33分鐘，拿下全隊最高23分，外帶4助攻2籃板，昨天勇猛表現的Kuminga今天只拿13分，Green貢獻10分6助攻9籃板，此外全隊出現多達22次失誤，且全場僅拿到90分創本季新低，反觀灰狼，先發五人得分均上雙，Edwards攻下全場最高30分，另添9助攻4籃板，防守悍將Rudy Gobert挹注17分11籃板，成功以下克上取得4連勝，目前以12勝10負暫居西區第9。