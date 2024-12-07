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▲李東輝（左）只露出半邊臉便引起網友討論，紛紛喊「怎麼有兩個車銀優！」（圖／取自Diggle YouTube）

南韓綜藝節目《芬蘭租屋生活》昨（6）日播出第一集，藝人車銀優在出發前先在家練習下廚，沒想到親弟弟李東輝（音譯）也在一旁幫忙，側臉還時不時出現在鏡頭中，讓不少粉絲喊「怎麼有兩個車銀優」。此外，李東輝除了長得帥之外，學業成績也相當優秀，車銀優先前就透露，弟弟目前在中國九大名校之一就讀新聞傳播相關科系。車銀優在家中為了拍攝節目提前先做準備，在媽媽的幫助下練習下廚，而他的親弟弟李東輝也驚喜現身，在旁邊觀看車銀優做菜，有時候還會貼心幫忙，最後品嚐料理時還不忘提醒哥哥「用刀的時候要小心一點，因為可能會傷到手！」雖然弟弟出鏡畫面只有短短幾秒鐘，仍然在韓網上引起討論，「普通人從這種低角度拍能這麼帥真的很神奇，但想到是車銀優的弟弟就可以理解」、「弟弟好像車銀剛出道時臉上還有嬰兒肥的模樣啊」、「怎麼有兩個車銀優！」事實上，車銀優過去在節目上提到李東輝時，成員文彬就曾稱讚弟弟長得很帥，還說弟弟的臉比車銀優還要小。此外，李東輝不只有帥氣的外表，實際上還是一位高材生，5月車銀優在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露弟弟目前在中國就讀新聞廣播相關科系，主持人還說弟弟就讀的學校是中國9所知名大學之一。