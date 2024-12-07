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台中作家楊双子憑藉作品「臺灣漫遊錄」獲得美國文學界的最高榮譽，不僅為台灣文學寫下歷史，更將台中推向國際。台中市議員江肇國質詢中，直指市府在台中作家楊双子榮獲美國國家圖書獎後的消極態度；更批評，「這是對文學創作者的輕視，更是對城市文化價值的忽視」。楊双子憑藉作品「臺灣漫遊錄」榮獲美國國家圖書獎翻譯大獎，也是該獎項首次頒發給華文作品，為台灣文學創造了歷史性的一刻。江肇國質疑，市府在此事件中的後續處理極其被動，文化局僅透過自家的臉書粉專表示祝賀，對於後續表揚與合作缺乏規劃，更批盧秀燕市長「會衝去機場擁抱楊勇緯，卻不肯打一通電話給楊双子」。江肇國強調表示，楊双子老師並非來自富裕的家庭，但憑著對文學的熱愛持續創作，更在2015年獲得台中文學獎，但長期台中市府與文化局對市級作家毫不重視，不僅沒有相關的長期補助計畫，連圖書館書籍採購都沒有，在這次獲得翻譯大獎也毫無作為。然而文化部不僅有青年創作補助、翻譯出版獎勵計畫獎助以及國家藝術基金的長年支持，更早已為楊双子老師專簽獎金，台中市政府的作為卻遲緩又敷衍，與運動員專簽處理獎金形成鮮明對比。江肇國批評，市府對文學的不重視，指出台中文學館每年投入逾1500萬元，文學相關推廣活動預算更超過3000萬元，卻未能真正支持在地創作者以及書寫台中的文學創作，甚至對如此重大成就無感， 沒有展現應有的高度與態度。中市府文化局表示，市府在楊双子獲獎後，文化局隨即依據「台中市傑出人士獎章及市鑰頒給實施要點」，籌備台中市民榮譽獎章頒發事宜，以表揚其於文學上之貢獻。市府未來將持續編列經費預算推動文學發展與扎根，並持續透過楊双子老師經紀人洽談未來台中市特色出版事宜，期透過各類文學活動和台中文學獎的舉辦鼓勵創作，培育更多台中市的文學人才。