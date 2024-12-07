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中華隊王牌左投林昱珉今年經歷戲劇性的一年，4月遭一記界外強襲球砸中臉部，導致骨折和腦震盪，直到6月才歸隊，但仍繳出亮眼成績，並在季末被升上3Ａ，在赴美挑戰2年間成長有目共睹，現在距離大聯盟還差最後一步，林昱珉要如何提升自我？控球可能是他現在最大課題。美國數據網站《Fangraphs》分析響尾蛇潛力新秀排名，林昱珉列名第16，並稱讚他在世界棒球12強冠軍戰先發對自2019年來尚未輸球的日本投出好表現，有膽試、自信，運動能力也不錯。只不過球威和控球並非絕佳，投球機制、揮臂動作難以一直維持固定，「以一位均速88到92哩的投手來說，想要成為成功的先發投手，最好要有精準的控球能力，而他現在還沒有有如外科醫生般的控球。」不過林昱珉最佳副球種是一顆均速76-79哩的曲球，這是一個能幫助他搶好球數的利器，還有均速85-88哩的卡特球，以及80哩左右的變速球，儘管有4種球路能提供多樣軌跡和速度變化，讓他在面對打者時有更多選擇，但都有無法精準控球的問題。文中分析，林昱珉有能力但還不夠，不過他距離「規則五」選秀還剩2個球季，在此期間他能作為3A中的重要投手，不佔響尾蛇的40人名單空間下養成，看好林昱珉未來會是球隊5號先發輪值人選。