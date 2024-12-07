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總統賴清德今（7）日出席「世界人權日典禮」，向為台灣民主、自由、人權勇敢付出的受難者表示敬意與感謝，並指出在民主道路上，轉型正義至關重要，應要勇敢面對過去黑暗歷史，記取教訓避免錯誤重演，台灣歷經38年戒嚴受到極大傷害，歷史的錯誤，可以原諒但不能遺忘，面對過去不義歷史，政府要以謙卑的態度面對，也要努力讓民眾瞭解威權統治本質，避免台灣再受到極權主義的迫害，政府會堅定守護民主、自由、法治與人權，與大家共同打造公義永續的台灣、民主和平的台灣。賴清德致詞表示，昨天剛結束出訪友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉。台灣與這三個友邦國家都擁有南島語族文化，彼此就像是一家人，令人欽佩的是面對極權主義的威脅，這三個友邦都未曾改變堅持民主、自由、人權的立場。今天前來參加世界人權日也讓他特別有感，此次出訪是開創價值外交的新時代，不論是民主、自由或是人權，都是台灣與世界交朋友的共同理念價值，更是世世代代要珍惜守護的生活方式。賴清德認為，民主自由得來不易，更容易失去，所以一定要團結合作、加倍呵護，共同守護民主、自由、人權。他要向為台灣民主、自由、人權勇敢付出的受難者表示敬意與感謝。因為受難者前輩面對強權政治的壓迫，顯現堅強的意志，見證勇敢堅韌的臺灣人，是壓不扁的玫瑰，這就是台灣人的精神。賴清德說，記得6年前也來到這裡，以行政院長身分出席國家人權博物館掛牌，以及白色恐怖景美紀念園區的揭牌典禮；現在身為總統，要強調台灣人權立國，永遠不會改變；也永遠堅持民主自由憲政體制，確保人權繼續深化；民主台灣要繼續向前行，絕對不會走回頭路。賴清德也說，在民主道路上，轉型正義是至關重要的政策。應該要勇敢面對過去黑暗的歷史，從中發掘真相與錯誤，還給受難者及家屬公道，同時記取教訓，避免錯誤的歷史重演。賴清德提到，今年解嚴紀念日，他特別前往國家檔案局了解政治檔案開放應用情形，也期勉每一位同仁抱著促進轉型正義的心情，態度上要化被動為主動，徵集各項檔案，協助國家主人了解戒嚴時期歷史。賴清德表示，政府必須採取積極行動，勇於與社會溝通，也期望社會各界持續給予支持，讓台灣轉型正義的道路可以持續下去，確保民主自由人權達到理想目標。就在上個月，行政院長卓榮泰舉行上任後首次「行政院推動轉型正義會報」，將繼續橫向協調相關單位，加速處理各項問題和挑戰。賴清德指出，因為台灣歷經38年的戒嚴統治，社會、經濟、法制、人權都受到極大傷害，影響到當今社會，直到真正邁向民主，歷史真相才慢慢揭開，政府一定要繼續發掘真相，面對過去不義的歷史，也要以謙卑的態度面對，努力讓民眾瞭解威權統治的本質，讓台灣人團結，避免台灣再受到極權主義的侵略與迫害。只有知道真相、瞭解彼此，才能展開有意義的對話；台灣社會不分族群、地域，彼此展開對話，才能重建社會信任；台灣一定要團結繼續向前行，才能邁向光明未來。賴清德認為，歷史的錯誤，可以原諒但不能遺忘。而對抗歷史遺忘最好的方法，就是不斷發掘真相、不斷記錄形成故事，以台灣這塊土地的歌曲，要不斷向外傳播、代代流傳，才能發揮文化潛移默化效果；以全民為轉型正義教育對象，才能達成轉型正義工程長遠的目標；團結全國人民共同面對各項挑戰，讓台灣繼續發展下去，這也是轉型正義最主要的目標。最後賴清德說，在座受難者和家屬們，每一位都是歷史的見證者，提醒大家歷史的錯誤，絕對不能再犯。除了要再次以最誠摯與緬懷的心，向所有為台灣人權理念，付出生命與青春歲月的前輩致上最深敬意，也會繼續努力，堅定守護台灣主權、民主、自由、法治與人權的生活方式，期待與大家一同打造公義永續的臺灣、民主和平的台灣。