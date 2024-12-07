我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅彈劾案將於韓國當地時間今(7日)下午5時（台灣時間下午4時）登場，國會今日確定議程，將先針對韓國第一夫人金建希的特檢法進行重新投票，接著表決總統尹錫悅的彈劾案，執政黨國民力量的態度至今仍撲朔迷離，未有任何定見。根據韓聯社報導，韓國國會議長禹元植向媒體發出議程通知，按照通常的議事流程，在全體會議上，與人事相關的議程，例如彈劾提案，會先於一般性法案處理，但這次議程處理的順序顛倒。金建希特檢案為她先前涉嫌操控股價案，特別檢察官不起訴後，國會將要求由總統批准重新偵辦。報導提到，預料執政黨將出席全體會議，對金建希特檢案投下反對票，而在尹錫悅彈劾案投票時離開，但這也將會帶來觀感不佳的問題，國民力量黨對於議長禹元植所安排的時常表達抗議，預計會對議程進行杯葛。彈劾案的投票需要三分之二的登記議員通過，代表300人中至少需有200位議員同意，以共同民主黨為首的在野黨總共有192張票，國民力量黨共有108張票，代表若在野黨全數同意的情況下，有8位執政黨議員倒戈，就有機會通過彈劾。國民力量黨的態度至今仍撲朔迷離，雖有議員透露可能投下同意彈劾的選票，黨魁韓東勳今日稍早也表示，在當前的狀況之下，尹錫悅已不可能正常履行職務。尹錫悅在今早的道歉談話中表示，「誠摯向深感不安的國民道歉。我將把未來穩定政局的事務交給我們黨內決定，包括我的任期。」日本新聞網（JNN）報導，韓東勳在今早黨內議員大會上，表明反對彈劾總統尹錫悅的立場。但在尹錫悅道歉談話後，一名與會者稱，尹錫悅的談話在議員間獲得大致好評，黨內接下來可能會討論有關總統縮短任期的議題。