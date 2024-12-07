我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨舉行反霸凌遊行。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

▲民眾黨立委林國成表示，民進黨執政2016年開始，就騙勞工有「六大保證、六大改革」。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

▲民眾黨舉行反霸凌遊行。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

▲民眾手持看板表達訴求。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

▲民眾黨反霸凌遊行從勞動部門口出發。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

▲民眾黨反霸凌遊行黨內立委黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍都出席。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

勞動部日前發生公務員輕生案後，引發社會對於職場霸凌關注。對此，民眾黨今（7）日舉行「反霸凌、護勞權」遊行，提出三大訴求，要求反霸凌立專法、支持警消設立工會及吹哨者保護法立法。民眾黨團總召黃國昌喊話，請群眾一起走到總統府，把心聲怒火交給賴清德。民眾黨今天舉辦「反霸凌、護勞權」遊行，邀請民眾走上街頭抗議。民眾黨此次遊行共提出三大訴求，要求「反霸凌」訂定專法，不僅勞動職場面對霸凌案件，公務體系的公職人員應納入保障範疇；其次，警消人員工作性質屬於高風險，應讓警消合法組織工會捍衛權益；民眾黨也呼籲，吹哨者保護法應進入立法通過。遊行從勞動部前出發，一路走到總統府前，民眾黨也邀請民眾一起寫下陳情書，並且在總統府前投進「功德箱」，把勞工的心聲送進總統府，要求政府守護勞工，真正做出改變。民眾黨立委張啟楷致詞時表示，今天是勞動部霸凌事件發生一個月，行政院長卓榮泰、總統賴清德都保證，一個禮拜要把所有霸凌查清楚，不過卻沒有。且自己在質詢新任勞動部長洪申翰時，提出要改革、支持吹哨者保護法，結果洪申翰居然不敢表態，說要等到下會期，「民眾黨不想等了，下禮拜就要提出職場反霸凌專法！」民眾黨立委林國成表示，民進黨執政2016年開始，就騙勞工有「六大保證、六大改革」，但是執政要9年卻全部沒做。他還要跟洪申翰說，洪之前在做立委時，有連署「勞工保險條例修正草案」，「拜託你有簽，你現在做部長，就不要退簽！」黃國昌則說，八年前有一個人選總統時，當告訴勞工「勞工是他心中最軟的一塊」，結果砍掉七天假，還有要勞工做功德的行政院長賴清德現在當上總統，帶給勞工不是保障，不是權益，竟然有年輕工程師遭霸凌結束生命。黃國昌拜託現場群眾，勞動部只是活動起點，在這邊，是要讓勞動部高官聽到所有勞工朋友、公務人員怒吼，但是，也知道勞動部包括新任部長洪申翰，作不了主，真正在做決定的，是在凱道的賴清德。「拜託大家跟我們一起走到總統府終點，把心聲清楚送到總統府，讓賴清德聽到！」