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▲民眾黨舉行反霸凌遊行。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

台灣民眾黨今（7）日舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行，活動從勞動部出發，終點到總統府前的凱達格蘭大道。許多勞工團體也跟著呼應這次遊行，桃園市總工會監事石家穎在台上喊說，政府不讓公務員警消組工會、不立外送專法，以及沒收7天假，這些種種都是霸凌。這次遊行是由民眾黨所舉辦，同時也有許多勞團、民團響應遊行，包括桃園市總工會、全國外送產業工會、中華民國全國公務人員協會及國家公益協進會等。石家穎表示，看到這麼多人站出來很感動，反觀勞動部發生憾事，就是因為權勢不對等，吹哨者害怕官官相護、被秋後算帳，導致一條寶貴生命的死諫。他喊說政府不讓公務員、警消組工會，這是種霸凌；政府不立「外送專法」，就是縱容業者霸凌外送員；政府沒收7天假，「這就是政府對人民的霸凌！」他呼籲，這些正被霸凌的人說，用自己生命作為代價，以為這樣可以讓霸凌者後悔，但那些人都還是馬照跑舞照跳，強調這些都是霸凌者的錯，可以選擇站出來，在場的人都是後盾。全國外送產業工會理事長陳昱安也說，外送平台進入台灣近十年的期間，政府都放任這些團體霸凌店家、外送員跟消費者，提到外送員在送餐過程，有7成曾經破過言語霸凌，近2成外送員碰過性霸凌，更有1成碰過肢體霸凌。然而政府在沒有任何一套外送專法，可以有效管控這些平台之前，就開始在討論Uber Eats併foodpanda案，如果兩者合併，市占率就高達9成，認為在沒有產業專法情況下，就是放任產業霸凌台灣人民，呼籲勞動部拿出魄力在台灣訂下產業專法。