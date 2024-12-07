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▲王齊麟（中）左擁右抱，直言陳詩媛（右）和李洋（左）他兩個都愛。（圖／王齊麟 臉書）

奧運金牌得主王齊麟今年4月認愛「樂天女孩」啦啦隊成員陳詩媛（十元），昨（6）日更是無預警宣布求婚成功，只見他拉著女友陳詩媛戴著戒指的手，寫道：「我跪下跟她一樣高。」而王齊麟的「靈魂伴侶」李洋也驚喜現身，讓王齊麟笑稱：左擁右抱，我兩個都愛，謝謝大家的祝福！」王齊麟與陳詩媛4月認愛後，向來不會避諱公開放閃，今年當他從巴黎奧運凱旋歸國，陳詩媛衝入管制區接機，他又是摸頭又捧臉，被形容像在演偶像劇，大方秀恩愛，而昨天驚喜求婚，王齊麟也在配文寫道：「我跪下跟她一樣高。」更附上徐譽滕的歌曲〈做我老婆好不好〉，讓粉絲又驚又喜，而陳詩媛隨後也發布喜訊表示：「他跪下跟我一樣高。」相當可愛。而王齊麟今天稍早更在臉書發文，曬出求婚現場與陳詩媛、李洋的合照，只見現場擺滿粉色鮮花，還用白色汽球點綴，整個空間充滿浪漫氣氛，而陳詩媛穿著純白的小禮服看向王齊麟，還面露幸福微笑，沒想到王齊麟的「靈魂伴侶」李洋也驚喜現身，站在王齊麟另一側，讓王齊麟笑稱：「左擁右抱，我兩個都愛，謝謝大家的祝福！」