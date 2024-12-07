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韓國總統尹錫悅在7日上午公開發表演說，針對戒嚴引起的風波向國民致歉，雖未明確提及日後動向，但聲稱包含自己任期在內、未來的政治穩定等問題，都交由政黨處理。韓國國會預計當地時間7日傍晚5點（台灣時間4點）就要舉行全體會議，先後針對「金建希獨立檢察官法」（即任命獨立檢察官調查第一夫人金建希操縱股價案真相）、尹錫悅總統彈劾案進行表決。此前就有韓媒專欄分析認為，尹錫悅早該放手讓妻子接受調查。韓國《中央日報》報導，尹錫悅當初在與李在明爭奪總統寶座時，曾嗆對手「為什麽拒絕特檢？因為犯了罪所以才會拒絕」，結果隨著妻子、親信醜聞連環爆，曾說過的話成為一記有力的迴旋鏢，而他指控外界迫害妻子、甚至動用總統否決權阻止國會通過獨檢法等行徑，也讓自己的民意支持度持續下探。儘管李在明也是毀譽參半、官司纏身，但分析認為，尹錫悅若真要擺脫政治鬥爭陰影，就必須讓妻子接受調查，問題是他沒有能力說服金建希；而金建希若真的是被妖魔化、被冤枉，那這就是證明自己清白的好機會，也是讓丈夫在內外危重之際，獲得力量並取得成功的方法。分析指出，尹錫悅只有成為強勢的總統，才能避免屈辱並維護國家利益，首先要進行的就是第一夫人的特檢，以免推遲到卸任以後，將遭受更大的痛苦。只是現在尹錫悅自己也深陷彈劾風暴，恐怕已錯過力挽狂瀾的時機。