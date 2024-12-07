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韓國總統尹錫悅在6小時短命戒嚴後，今（7日）上午出面向全國民眾道歉．國會下午5時（台灣時間下午4時）也將表決彈劾案，在政權風雨飄搖之下，執政黨國民力量黨魁韓東勳稍早已和南韓總理韓悳洙會面。根據韓聯社報導，韓東勳上午在觀看完尹錫悅的全國談話後，立刻搭車前往首爾鐘路區三清洞的總理官邸，與韓悳洙進行會面，推估討論的內容包含如何解決戒嚴後的日益惡化的民怨和國家事務。韓東勳雖表示尹錫悅有必要盡快停職，但在彈劾問題上卻採取了曖昧的立場，共同民主黨批評他停止與在野黨談話，私下與總統和總理會面，呼籲國民力量黨不應該對尹錫悅的叛亂罪保持沉默或同情。至於尹錫悅方面，在結束全國道歉談話後，移動至漢南洞的總統官邸，與主要幕僚進行會議，並將觀看下午在國會舉行的彈劾案投票結果。