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民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦今年8月亂帳門爆發時，曾公開發表「不自殺聲明」，並上政論節目揭露黨主席柯文哲去年在台南大造勢時根本沒花到錢，不知為何會有475萬元支付時樂公司的申報帳目。她今（7）日則秀出聲明宣布退黨，強調道不同不相為謀，乾脆選擇放下。柯文哲競選總部今年8月爆發亂帳門，其中台南大造勢竟申報台南黨部支付時樂公司475萬元。蔡宛秦當時公開爆料，去年12月16日台南造勢是黨中央主辦，地方黨部輔助配合、幫忙申請場地，地方黨部根本沒花到錢，不知為何帳會算到地方黨部頭上。她更發出不自殺聲明批評民眾黨「只想保全偶像的面貌」，深入核心後「看到的只是失望而已」。蔡宛秦在亂帳門爆發後，亦曾在政論節目中為前立委蔡壁如說話，強調在地方努力的黨員、黨工都是希望能回黨中央幫忙當「煞車皮」救黨，卻被黨中央的人視為「大柯黑」，實在太不公平。今天她進一步在臉書公布退黨聲明指出：「過去的選擇，奮鬥的歷程，點滴是人生重要的養份。但當道不同，不相為謀之時；選擇放下，也許才是人生的另一種獲得。」並引用布袋和尚的〈插秧詩〉，強調「退步原來是向前」。而柯文哲大選期間曾與賄選案遭判刑確定的台南市立委候選人李全教「十指緊扣」同台，當時傳出就是蔡宛秦居間牽線，引發小草不滿。今天也有人在蔡的臉書留言問她此事，蔡宛秦則是意有所指表示：「在這邊點這盤菜，很危險唷。有些事情講出來，我怕血流成河，我已經極盡所能的守住。」