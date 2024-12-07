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▲▼周杰倫演唱〈雙節棍〉最後一段煙火時，竟有大量水花隨著噴灑下來，讓搖滾區的聽眾躲避不及，全被淋成落湯雞，許多人頭髮、外套都秒濕。（圖／翻攝自Threads＠chensongeat_）

天王周杰倫一連4天在小巨蛋舉辦「嘉年華」巡迴演唱會，今（7）日邁入第3天，許多有搶到票的歌迷也在網路上分享觀賞心得。就有一名網友表示，她坐在周杰倫演唱會搖滾區，沒想到竟連環被「炸水攻擊」，搞得頭髮濕透超狼狽，忍不住笑喊「我不是在室內看演唱會嗎？」畫面曝光後，也讓不少網友驚呼「5D嘉年華」、「昨天還以為來到S2O」。一名歌迷「＠chensongeat_」6日晚間在Threads上發文分享，她坐在周杰倫演唱會搖滾區的瘋狂體驗。只見當時周杰倫正在演唱〈雙節棍〉，舞台隨著歌曲激昂段落噴射出煙火，製造絢爛壯觀的效果，沒想到在最後一段煙火時，，許多人頭髮、外套都秒濕，讓原PO傻眼喊：原PO也提醒，若有歌迷接下來要去觀賞周傑倫演唱會，切記，「濕了乾、乾了濕，很好笑。」對此，許多網友紛紛朝聖笑喊，「為什麼你們的演唱會看起來比較好玩」、「5D嘉年華」，也有苦主表示「前排真的是一直被煙火、彩帶、水不斷攻擊」、「我昨天還以為來到S2O」。