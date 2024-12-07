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▲民眾黨舉行反霸凌遊行。（圖／記者李政龍攝，2024.12.07）

立法院預算中心調查發現，去年公務員自殺、離職人數達近6年新高。反霸凌遊行今（7）日下午開始，前民眾黨立委、國家公益發展協進會副理事長賴香伶在台上批評，過去公務員過去被稱為「鐵飯碗」，現在權益比保麗龍碗都還不如，呼籲挺公務員組工會。據立法院預算中心報告，2018至2024年（截至6月底止），公務人員自殺及辭職人數幾經起伏，不過，2023年為近6年新高，11人自殺，1302人辭職，較2022年的5人及1064人，各增加120%及22.37%。國家公益發展協進會副理事長賴香伶表示，公務員俗稱「鐵飯碗」現在比保麗龍碗都還不如，因為當年修《職業安全衛生法》就把公務員排除在外，《公務人員保障法》也沒有罰則，讓公務員透過申訴追求正義都沒有受到保障。她表示，勞發署發生的事情僅是冰山一角，一個公務員被要求要制定AI就業方案，也就是透過機器人輔導就業，如果真的那麼簡單，「那台灣還有失業率嗎？台灣還有性別歧視、就業歧視、年齡歧視嗎」，這個公務員無法完成任務，根本長官命令不符合人性。賴香伶最後說，考試院談到公務員不能有工會保障，只會說公務員是特殊，只有服從命令的義務，但《國際人權公約》早就要求公務員納入工會，只有台灣落後於世界，不能讓他們保障只有2分之1。中華民國全國公務人員協會理事長高誓男表示，協會最主要宗旨就是維護公務員權益，而今天大家會來到勞動部也是因為有勞發署北分署一位優秀同仁，因為長官管理不當走向輕生，各政府部門也出現接二連三的霸凌事件。他強調，這些在公務機關職場霸凌僅是冰山一角，藏在底下的問題是更加嚴重，並提到立法院預算中心一份研究報告，指出去年自殺人數達近6年新高。高誓男說，2023年11人自殺、1302人辭職，比較2022年，各增加120%及22.37%，顯示職場上不當管理、霸凌問題實在太嚴重，這也是因為公務員與政府長期下來存在特別權力的關係，日前也發起拒絕霸凌公務員的新政府運動，更希望讓公務員組工會、改善不合理加班工時、休假等。