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▲簡先生雖然手上沒有票，但還是砸錢免費送周杰倫周邊。（圖／記者嚴俊強攝）

華語天王周杰倫從5日起一連在台北大巨蛋展開4場「嘉年華」巡迴演唱會，4天吸引超過15萬名粉絲到場支持。《NOWnews今日新聞》記者前往大巨蛋周邊查看，發現今（7）日周杰倫晚間6點開唱，下午2點就有粉絲守候在外面，還有後援會製作明信片、透卡等周邊免費，只要通過快問快答就贈給大家。粉絲簡先生透露，自己其實4天都沒有票進去，但還是想為了周杰倫做應援，所以和其他粉絲總共花了2萬元一起力挺，還說與其拿錢去買黃牛票，不如花5、6萬出國追星更划算。簡先生表示，因為媽媽喜歡周杰倫，所以他從小耳濡目染也跟著喜歡周杰倫，現在已經喜歡18年了，不過這次他們沒有搶到票，沒辦法帶媽媽一起來，他只好跟著其他粉絲一起做應援，只要通過快問快答，回答簡單的問題，粉絲就可以拿到免費的明信片、鑰匙圈、透卡、手幅等，且每天限量200份，幾乎都可以發完。簡先生透露，他們總共有3個人製作這些周邊，雖然只有一個人有票可以進去觀看演唱會，但他和另外一個女生仍甘之如飴為周杰倫付出，且明信片都是他自己畫的，總共有28款，總共花了2萬元左右。此外，他們還和廠商談好，在捷運市政府站前免費投放廣告，歡迎其他粉絲都可以前往打卡。簡先生也呼籲，希望周杰倫之後可以多開幾場且可以配合實名制，否則這次黃牛實在太猖獗，認為與其拿錢去買黃牛票，不如選擇到海外追周杰倫，他也說有想過之後要去海南看周杰倫的演唱會。被問到周杰倫接下來將到杜拜開唱，是否也會考慮？他透露，黃牛票賣多少錢，他就願意花多少錢出國追星，行情價大約5、6萬起跳，「這樣算起來比較划算！」