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▲「第23屆全國原住民族行政盃桌球錦標賽」12月6日晚間舉辦開幕典禮暨選手之夜。（圖／記者陳美嘉攝）

▲本屆賽事吸引來自全國43個單位、超過500名選手參與，各路好手齊聚屏東，以球會友。（圖／記者陳美嘉攝）

「第23屆全國原住民族行政盃桌球錦標賽」12月6日至8日於屏東縣立體育館熱血開打。6日晚間舉辦開幕典禮暨選手之夜，原住民族委員會政務副主任委員杜張梅莊與屏東縣原住民處副處長蔡文進等人均出席，典禮由屏東在地表演團體南歌-瑪莎露樂團以及吸引力樂團帶來精彩的演出，以原住民族獨特的旋律與現代樂風交織，展現屏東的文化底蘊與熱情。「全國原住民族行政盃桌球錦標賽」自成立以來，旨在透過桌球競技，促進原住民族間的文化交流，並培養健康積極的生活態度。比賽不僅是一場體育盛事，更是一個以運動為橋梁，連結各地原住民族的交流平台。本屆賽事由屏東縣政府承辦，吸引來自全國43個單位、超過500名選手參與，各路好手齊聚屏東，以球會友，展現原住民族運動精神與文化魅力。競賽組別涵蓋機關首長組、男子單打、男子雙打、女子單打、女子雙打、團體聯隊以及議員單打競賽組別。賽事以「乒盡全力 競在原桌」為精神標語，「乒」象徵乒乓球與拼搏精神，「競」則代表挑戰與突破，而「原桌」結合原住民文化與桌球競技，傳遞活動的核心價值。鼓勵所有選手挑戰自我，更是促進各參賽隊伍之間的情誼與交流，為桌球運動注入更多文化深度與情感價值。隨著開幕式暨選手之夜圓滿落幕，今日各參賽隊伍將持續展開激烈競逐，爭奪各類別賽事的榮譽。屏東縣政府誠摯邀請民眾至「屏東縣政府原住民處」Youtube頻道共襄盛舉，共同見證選手們在賽場上拼盡全力、競在原桌的熱血時刻。