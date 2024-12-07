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▲全聯福利中心可口可樂、牙膏買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯LINE）

▲全聯福利中心康寶2人份濃湯、康寶火鍋湯底買一送一。（圖／翻攝自官網）

▲全聯福利中心驚喜聯名Netflix《魷魚遊戲》第二季，「全聯經濟魷戲」檔期12月6日起全台全聯門市登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全聯使用6積分就可加價換購乙款；或於大潤發消費單筆滿600元也可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲家樂福即日起至12月31日止，多款泡麵優惠價，包含滿漢大餐蔥燒牛肉麵。（示意圖／家樂福提供）

東北季風增強，明（8）日北台灣下探12度低溫，天氣冷就要在家吃火鍋！全聯福利中心濃湯、火鍋湯底買一送一，還有今明兩天可口可樂、牙膏、橄欖油也有買一送一優惠；家樂福則祭出泡麵優惠，滿漢大餐、農心浣熊炸醬麵通通優惠價。◾可口可樂929ml買1送1，原價39元、特價20元◾堡晟 日本一番頂級橄欖油1公升買1送1，原價699元、特價350元◾立頓 花草茶靜寧茶／美顏茶買1送1，原價195元、特價98元◾好來 DARLIE好來抗敏感牙齦護理牙膏買1送1，原價98元、特價49元◾康寶2人份濃湯自然原味火腿玉米／自然原味金黃玉米／自然原味港式酸辣(29.6g*3入)買1送1，原價115元、特價58元◾康寶胡椒豚骨火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元◾康寶酸白菜火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元◾康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元◾德莊青一色鮮椒火鍋底料52度(220g)買1送1，原價128元、特價64元◾德莊清油麻辣火鍋底料12度(220g)買1送1，原價128元、特價64元◾德莊清油麻辣火鍋底料52度(220g)買1送1，原價128元、特價64元◾德莊番茄火鍋底料(220g)買1送1，原價128元、特價64元◾生活良好貼身暖暖包(大)(10入)買1送1，原價129元、特價65元◾生活良好貼身暖暖包(迷你)(10入)買1送1，原價110元、特價55元此外，全聯攜手Netflix《魷魚遊戲》第二季，「全聯經濟魷戲」檔期12月6日起全台全聯門市登場，即起至1月16日前，到全聯門市，只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，4款小遊戲任你玩，有機會抽中0元商品優惠券。兼具實用性和療癒感的積分換購小物也強勢登場，大潤發則是免集點，單筆滿600元即可換購。◾「陶瓷馬克杯」（6積分+129元）◾「派對碗盤套組」（6積分+229元）◾「木頭人娃娃絨毛玩偶」（6積分+299元）◾「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」（6積分+349元）◾「潮流雙肩背包」（6積分+549元）◾「自動開收晴雨傘」（6積分+249元）◾「保溫保冷多用提袋」（6積分+149元）◾新加坡百勝廚叻沙拉麵（包）185g，特價89元◾滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋）187g，特價135元◾農心魷魚炒碼麵（袋）130g，特價249元◾Mykuali檳城白咖哩雞（袋）110g，特價148元◾Paldo御膳炸醬麵（包）200g，特價209元◾農心浣熊炸醬烏龍碗麵114g，特價69元◾曾拌麵-香蔥椒麻116g，特價178元◾愛覓麵泰式綠咖哩雞肉風味杯麵70g，特價32元◾KiKi蔥油拌麵90g，特價249元家樂福也做好準備搶攻鍋物商機，即起至12月10日前購買火鍋湯底系列商品，單筆滿399元贈6000紅利點數，單筆最高贈12000點（等同現金40元）。