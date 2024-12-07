東北季風增強，明（8）日北台灣下探12度低溫，天氣冷就要在家吃火鍋！全聯福利中心濃湯、火鍋湯底買一送一，還有今明兩天可口可樂、牙膏、橄欖油也有買一送一優惠；家樂福則祭出泡麵優惠，滿漢大餐、農心浣熊炸醬麵通通優惠價。
🟡全聯福利中心
📍門市｜12月7日至12月8日（須出示優惠條碼）
◾可口可樂929ml買1送1，原價39元、特價20元
◾堡晟 日本一番頂級橄欖油1公升買1送1，原價699元、特價350元
◾立頓 花草茶靜寧茶／美顏茶買1送1，原價195元、特價98元
◾好來 DARLIE好來抗敏感牙齦護理牙膏買1送1，原價98元、特價49元
📍門市｜12月6日至12月19日
◾康寶2人份濃湯自然原味火腿玉米／自然原味金黃玉米／自然原味港式酸辣(29.6g*3入)買1送1，原價115元、特價58元
◾康寶胡椒豚骨火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元
◾康寶酸白菜火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元
◾康寶爆炒風味蒜頭雞白湯火鍋湯底(750g)買1送1，原價314元、特價157元
◾德莊青一色鮮椒火鍋底料52度(220g)買1送1，原價128元、特價64元
◾德莊清油麻辣火鍋底料12度(220g)買1送1，原價128元、特價64元
◾德莊清油麻辣火鍋底料52度(220g)買1送1，原價128元、特價64元
◾德莊番茄火鍋底料(220g)買1送1，原價128元、特價64元
◾生活良好貼身暖暖包(大)(10入)買1送1，原價129元、特價65元
◾生活良好貼身暖暖包(迷你)(10入)買1送1，原價110元、特價55元
此外，全聯攜手Netflix《魷魚遊戲》第二季，「全聯經濟魷戲」檔期12月6日起全台全聯門市登場，即起至1月16日前，到全聯門市，只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，4款小遊戲任你玩，有機會抽中0元商品優惠券。
兼具實用性和療癒感的積分換購小物也強勢登場，大潤發則是免集點，單筆滿600元即可換購。
◾「陶瓷馬克杯」（6積分+129元）
◾「派對碗盤套組」（6積分+229元）
◾「木頭人娃娃絨毛玩偶」（6積分+299元）
◾「雙層不鏽鋼保溫保冷壺」（6積分+349元）
◾「潮流雙肩背包」（6積分+549元）
◾「自動開收晴雨傘」（6積分+249元）
◾「保溫保冷多用提袋」（6積分+149元）
🟡家樂福即日起至12月31日止，多款泡麵優惠價
◾新加坡百勝廚叻沙拉麵（包）185g，特價89元
◾滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋）187g，特價135元
◾農心魷魚炒碼麵（袋）130g，特價249元
◾Mykuali檳城白咖哩雞（袋）110g，特價148元
◾Paldo御膳炸醬麵（包）200g，特價209元
◾農心浣熊炸醬烏龍碗麵114g，特價69元
◾曾拌麵-香蔥椒麻116g，特價178元
◾愛覓麵泰式綠咖哩雞肉風味杯麵70g，特價32元
◾KiKi蔥油拌麵90g，特價249元
家樂福也做好準備搶攻鍋物商機，即起至12月10日前購買火鍋湯底系列商品，單筆滿399元贈6000紅利點數，單筆最高贈12000點（等同現金40元）。
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