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民眾黨今（7）日舉行「反霸凌、護勞權」遊行，要為勞動部日前發生公務員輕生案討公道，並提出三大訴求，要求反霸凌立專法、支持警消設立工會及吹哨者保護法立法。約莫接近下午4時，遊行隊伍抵達凱道，據民眾黨統計，遊行人數約有3000人，而當隊伍走到半程時，柯文哲妻子陳佩琪也加入隊伍。民眾黨今天舉辦「反霸凌、護勞權」遊行，邀請民眾走上街頭抗議。民眾黨此次遊行共提出三大訴求，要求「反霸凌」訂定專法，不僅勞動職場面對霸凌案件，公務體系的公職人員應納入保障範疇；其次，警消人員工作性質屬於高風險，應讓警消合法組織工會捍衛權益；民眾黨也呼籲，吹哨者保護法應進入立法通過。遊行從勞動部前出發，一路走到總統府前，民眾黨也邀請民眾一起寫下陳情書，並且在總統府前投進「功德箱」，把勞工的心聲送進總統府，要求政府守護勞工，真正做出改變。遊行隊伍約莫接近下午4時抵達凱道，現場民眾也手舉陳情書內容。賴總統，這是來自基層百姓的心聲，請您務必用心傾聽。2024年11月，勞發署一條生命的死諫，一份官官相護的報告，點燃全民的憤怒，長期無法見光的霸凌，潛藏在政府各部會中，基層被官僚陋習壓得喘不過氣，逐漸调落。曾幾何時，台灣需要找到靠山才能有安定的職場環境，專業任命變成派系酬庸，國家文官變成權力分贓，基層員工扛著重擔，頂著長官、老闆的壓榨，面對没有盡頭的絕望，大家都想問賴總統，請問公平正義的台灣在哪裡？我們憤怒，腐敗安為的官場文化，犧牲掉無數該被重視勞動權益；我們不滿，没有具體作為的空泛承諾，讓「今天公祭、明天忘記」一再發生，我們害怕，揭發真相的吹哨者，赤手空拳缺乏保護，讓他們不敢再開口。我們不想再沈默，我們要為自己站出來，不讓當權者再漠視勞權，也不願看到執政者獨攬大權，將權力無限擴張，忘了最基本應該守護的人權價值。所以，我們主張「反霸凌要立法、挺警消要工會、吹哨者要保護。」賴總統，請正視基層的心聲，在12月10日國際人權日時，希望能聽到您具體回應訴求，做一位真正的人民靠山！