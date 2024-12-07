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▲市場上包括紐約大都會隊、紐約洋基隊、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、洛杉磯道奇隊等多支球隊都在積極爭奪Soto。（圖／美聯社／達志影像）

休賽季中，成為自由球員Juan Soto成為冬季市場上的討論的焦點。根據ESPN記者Jeff Passan報導，，此一價碼有可能成真，讓人瞠目結舌。對此前費城費城人隊總經理Ruben Amaro Jr.在《The Phillies Show》節目上表示，目前，。作為今年休賽季的最大牌自由球員，他的身價迅速飆升。讓人感到不可思議的是，大谷翔平去年與道奇隊簽下的10年總額7億美元（約合新台幣226億元）的北美體育史上最高合同，可能會在短短一年內就被打破。有專家認為，Soto的合約談判金額之所以如此高，與大谷翔平去年敲定的超級合約有直接關聯。有過6年左右大聯盟總管經驗的Ruben Amaro Jr.在節目上表示：「。」Amaro稱，當Bryce Harper在2019年簽下13年3.3億美元的合約（約合新台幣106.8億元）時，沒有人能預料到未來頂級球員的薪資會有如此巨大的飛躍。，成為Soto和其經紀人波拉斯（Scott Boras ）談約的重要推助力。。」 Amaro補充說道。現在來看，大谷翔平的合約不僅改寫了棒球歷史，也成為衡量其他巨星價值的重要參考點。