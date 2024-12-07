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▲黃琳IG坐擁百萬追蹤數。（圖／黃琳IG）

▲▼黃琳早年青澀樣貌，笑容甜美。（圖／Dcard、黃琳臉書）

▲▼黃琳高中模樣，與現今相比，以女大十八變形容一點也不為過。（圖／翻攝自民視新聞網YouTube）

網美黃琳（Lynn）以小巧巴掌臉、洋娃娃般五官和多數女人追求的豐滿上圍、纖細四肢魔鬼體態，受封「兇版Angelababy」、「芭比真人版」、「世新女神」、「真人娜美」，IG有107萬人追蹤，出眾外貌連港媒都撰文報導。黃琳早年的長相近日再度掀起討論，由於與現今模樣有些差異，網友大呼：「差滿多的，但不得不說她的身材真的超好。」黃琳高中即當選網路正妹，躍上新聞版面，唸大學期間知名度竄升，多次登上PTT表特版，她國中、高中時期分享在粉專的舊照曾經被翻出，當時屬於蒜頭鼻型，有些微暴牙，臉的SIZE不像現在小巧，五官雖然深邃，但精緻度不如今日，身材也有些肉感，整體看上去和目前的樣貌明顯不同，例如鼻翼縮小，牙齒平整等。許多網友比對黃琳今昔面相表示：「朋友跟她同高中...自己也覺得她真的好美」、「表哥前女友，我覺得她人很好啊」、「她本人大概150多一點而已，很好奇她為什麼照片可以看起來那麼高」、「現在也很漂亮，但覺得臉好人工味呀」、「我高中覺得她很可愛，臉有點圓圓的，很Q，不過現在看怎麼有點不一樣...覺得臉變尖了！可能瘦了」、「臉型差那麼多」、「現在很多網美都這樣啦！也不是只有她」、「至少她願意把以前的照片留著呀！代表她願意面對最真實的自己！」曾經有網友形容黃琳有著「上帝給的身材」，2年前，黃琳高中時期的新聞影片在網路上流傳，青澀模樣與今日差距不小。2014年某連鎖書店業者，從全台12所高中職學校中票選出網路正妹，邀請她們當模特兒，穿著自己學校的制服，拍攝台灣第一本高校生年曆，其中10月份是當年就讀武陵高中的黃琳。影片中，19歲的黃琳染著一頭棕色長捲髮，臉蛋還有些嬰兒肥，漫畫大眼和櫻桃小嘴十分立體，從小就是美人胚子，不過今日的黃琳五官更為精緻，上圍尺寸三級跳，加上人人稱羨的歐美凳子臀及性感穿衣風格，與還是學生時的樣貌相差甚遠，就有網友相當訝異，「長得非常清純的小美女黃琳，就是現在身形很不科學的黃琳嗎？」直說兩種狀態差太大。生日：1995年10月9日學歷：武陵高中、世新大學行政管理系星座：天秤座職業：平面模特兒、網紅、KOL身高：158公分三圍：32D、23、33怪癖：跟男友說我餓了、愛咬人