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投資理財已成為全民共識，網路的普及更推波助瀾即早投資之氛圍，詐騙集團也就更容易利用網路科技設下騙局。根據刑事警察局打詐儀表版統計，11月全國受理1萬8,204件、財損126億7,594.7萬元，其中，假投資詐騙仍居高不下。過去，詐騙集團在臉書、YouTube，投放大量假投資(名人)詐騙廣告，近期，更在年輕族群較常使用的Instagram廣告及Threads串文中出現。北部地區一名年約20多歲陳姓女子，於2024年9月底，利用Threads找兼職工作，看到網友張貼輕鬆斜槓兼職等語的文字，陳女主動私訊詢問，並透過網友Instagram加入LINE好友小熙，稱工作內容簡單，僅是透過特定投資網站操作漲、跌，須遵循每週一至六14時、16時、19時操作，陳女起先懷疑此兼職工作是詐騙，但後續在5天後收到報酬新台幣(以下同)1,000元，對此工作深信不疑。後續，陳女又被加入工作群組，小熙於群組稱有VPN保護個資，可放心操作原本的工作，後來又發布投資專案的訊息，稱若主動投入資金後分潤會提高，並有群友們不斷分享成功訊息，故陳女向小熙主動報名參加。陳女先聽從小熙建議，向銀行借款50萬，再加上自己存款，陸續購買60萬的泰達幣(約2萬顆)，並交付給對方的冷錢包，後來就在該投資平台進行操作，後續獲益855萬要出金，小熙稱因要事先跟金管會申請，請她分開申請，陸續平台又顯示陳女輸入金額錯誤，小熙又指導陳女，須提出該投資方案(60萬)四分之一的金額證明資金來源，陳女始起疑遭到詐騙，向警方諮詢後報案。中部地區一名年約30多歲、從事餐飲業的張姓女子，於2024年10月初，在Threads串文上看到「輕鬆投資賺錢」等語，留言私訊後被加入群組「AI綠能科技」，並有一名協理提供她及網友小琳諮詢。協理稱透過特定S網站投資能獲得高報酬，再加上群組內小琳私訊張女，經查證且自己投資過非詐騙等語後，張女深信不疑。另於10月中旬，聽從指示向實體幣商，購買250多萬的泰達幣至自己新申請的OKX錢包，轉8次將所有泰達幣交付給對方冷錢包，後續等待獲利時聽到家人談論、165網站上有公佈該網站有被通報後，才驚覺遭到詐騙，向對方詢問，還稱能協助張女向金管會的「講情費」意即賄賂取回款項，欲繼續行騙，經張女堅持取回款項，被踢出群組後才向警方報案。對此，刑事警察局提醒，假投資詐騙經常透過網路廣告刊出，近期更出現在社群網站上的貼文，呼籲民眾針對網路上投資訊息務必謹慎判斷，投資務必透過金管會核可的投資管道，若有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線多加詢問，避免受騙造成金錢損失。