我是廣告 請繼續往下閱讀

南市府經發局今(7)日針對新化年貨大街租金按發布新聞稿澄清表示，新化年貨大街隨著活動打響知名度，人潮湧現，應回歸市場運作機制，因此自2025年起，攤位設施費用的費用（帳篷、清潔、水電、交管、保全等成本費用）要由攤商自行負擔，以符合使用者付費原則。至於費用額度，屆時會以實際支出費用由攤位平均分攤。希望外界勿再以訛傳訛。經發局指出，早先為振興地方經濟，鼓勵民眾前往新化老街採買年貨，市府採用補助方式辦理該活動，由公部門（公所）於老街道路搭設攤位。設攤營業用的帳篷、攤位掛牌、桌椅、電力及照明的供應、交管及保全人員等費用，均由公部門支應。且為周全老街原有店家的生意，由老街店家自行招商，攤租由老街店家收取，老街店家僅需支付清潔費用即可。經發局強調，現行作法是回歸市場機制，由營業者自行負擔成本。估算額度是參照往例設攤費用，僅是反映搭建成本，也非繳交給政府。租金仍依往例，由老街店家自行收取。經發局表示，將持續與地方進行溝通協調，希望已具名聲與效益的新化年貨大街能延續地方特色、持續興旺。