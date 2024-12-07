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▲高雄市鹽埕國小於今（7）日舉辦百年校慶活動。（圖／高市府教育局提供）

高雄市鹽埕國小於今（7）日舉辦百年校慶活動，盛況空前，吸引來自世界各地的校友與地方民眾齊聚一堂；高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森親臨現場祝賀。李懷仁於頒獎典禮上表達對鹽埕國小的肯定與祝福，他表示，百年校慶不僅是歷史的里程碑，更是一個新起點。鹽埕國小在培育人才、深化社區連結上做出傑出貢獻，百年歷史不僅是校友共同的記憶，更是社區與城市驕傲。鹽埕國小百年校慶來自世界各地的校友紛紛返校，分享學生時代的回憶與情誼；鹽埕國小學生的大會舞、健康操等表演展現出鹽埕國小小朋友的朝氣與活力。現場校園「勉古望今老照片展」展出珍貴的老照片，呈現鹽埕國小一個世紀以來的教育成果與歷史變遷，喚起參與者對母校的深厚情感。校慶現場，學校特別頒發「傑出校友獎」、「春風化雨獎」以及「卓越貢獻獎」三大獎項，表彰過去百年間對鹽埕國小做出重大貢獻的校友與教育工作者、志工。此外，除了熱鬧的百年校慶慶祝大會外，今日也是鹽埕國小忠孝樓人文廁所、大勇路通學步道及無障礙電梯的落成典禮。副市長李懷仁、教育局長吳立森及多位民意代表一同剪綵，見證這些設施為鹽埕學子帶來更優質的學習環境。校長方朝郁表示，鹽埕國小百年校慶活動除了回顧歷史，也展現對未來的期待，校方與校友會、家長會與地方社區攜手籌辦此次活動，以凝聚學校、家庭與社區的向心力，共同創造新世代的教育願景。不僅要承接過去的光榮，更要打造一個與時俱進的教育環境，讓孩子們開啟精彩人生。