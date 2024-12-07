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▲今年92歲的陳其春(中)，正是當初親手種植老樟樹的耆老。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣和生市地重劃區的開發工程正在進行中，近日在清查場域範圍時，發現了三棵樹齡介於70至100年的老樟樹。經過照護後這些老樹茁壯成長，今（7）日舉行了老樹移植活動。縣長周春米表示，城市建設除了硬體部分，更應重視當地的人文歷史，能夠成功保留這些老樹，期待它們能見證和生市地的未來發展。92歲的耆老陳其春，正是當年親手植樹的人之一，今日他回到現場見證老樹的新生，心中不禁感慨往事。陳老先生表示，十幾歲時與家人抵達新生社區，因而決定留樹作紀念，現今再次目睹這些老樹的保留，令他深感觸動。他希望這些見證了當地變遷的老樹，能夠繼續守護社區的居民，並見證新生。周春米指出，和生市地重劃區是全國第二件都市計畫核定解編案，區域位置於屏東市萬年溪與殺蛇溪交匯處，為重要交通節點。原本土地使用情況低下、建築物老舊，經重新規劃後，將重劃約7.3公頃的面積，設置住宅、公園及道路用地，讓這裡煥然一新。縣府表示，重劃區工程為都市發展的首要前置工程，自今年2月開工以來，包括道路、公園綠地等基本設施的建設正同步推進。施工過程中，使用低噪音、低排放的設備，以減少對生態的影響，確保老樹繼續成長，延續當地居民的共同回憶。