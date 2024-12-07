我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ Rosé日前接受Apple Music的採訪時，自爆專輯收錄曲〈Toxic 'till the End〉就是一首關於前任的歌。（圖／Apple Music YouTube）

韓國女團BLACKPINK的主唱Rosé（朴彩英），自團體單飛不解散後，在音樂領域上大放異彩，先是與Bruno Mars（火星人布魯諾）合作推出單曲〈APT.〉風靡全球，昨（6）日又緊接著發行了首張個人專輯《rosie》。不過比起新歌，Rosé日前的採訪更引起粉絲們的熱議，出道多年的她竟在訪談節目中，首次公開聊到「前任」，甚至還分享了在巡演前和前男友吵架、把舊愛寫進新專輯裡的戀愛細節，讓全球粉絲一頭霧水、驚訝不已。Rosé日前接受Apple Music的採訪，與主持人大聊創作新專輯《rosie》時的幕後秘辛，沒想到在分享作曲與回顧過往時，她竟然首次提到「前任」，表示自己在BLACKPINK巡演期間，歷經了人生中最糟糕的時光，還在登台前與「他」大吵了一架。主持人也相當好奇這個「他」是哪位，替粉絲追問：「是前任嗎？」沒想到Rosé爽快大方的承認正是前男友，她還不忘自誇，即使當時相當心碎，但狀態看起來還是很棒。緊接著Rosé繼續自爆，專輯收錄曲〈Toxic 'till the End〉就是一首關於前任的歌，原本還想把歌名直接叫〈Ex〉。此言一出火速引起海內外的熱議，「朴彩英自爆戀愛」、「Rosé的男朋友是誰」等關鍵字還一度登上微博熱搜，粉絲們紛紛開始猜測：「到底誰是那個神祕的前任」、「前任用he表示 ，應該是男的沒錯了」、「好想知道內幕，巡演的時候Rosé狀態超好ㄟ 」、「好勇第一次看到女偶像這麼光明正大地聊前任」、「保密工作也太澈底了根本沒想過」、「感覺男友是圈外人，才能這麼直接的提到」，不過Rosé本人對此並沒有再次說明。Rosé作為國際女星，感情生活也一直是外界關注的焦點，早前她就和大16歲的演員姜棟元傳出熱戀，不過兩人雙雙否認，後來又與「韓國第一神顏」車銀優爆出緋聞，但又因為沒有實際的證據，所以大多粉絲並不相信，如今Rosé首次公開談及前任，也讓粉絲們再次陷入「猜測」的熱議中。