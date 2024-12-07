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▲楊先生今天早上7點就從台南出發到大巨蛋準備買周邊。（圖／記者嚴俊強攝）

▲店長透露，其實晚上演唱會時，漏音聽得不太清楚。（圖／記者朱祖儀攝）

天王周杰倫今（7）日在台北大巨蛋舉辦第3場演唱會，《NOWnews今日新聞》記者實際到周邊場地發現，下午2點就有不少粉絲在等待，還有人已經排隊準備購買周邊，粉絲楊先生表示，自己是從台南北上來聽演唱會，早上7點就出門了，希望可以順利買到想要的周邊。此外，附近餐廳也被人潮擠爆，運動餐廳SPORTS NATION透露，這次周杰倫演唱會期間，營業額成長了2至3成，有很多沒搶到票的粉絲會去朝聖，不過如果想進餐廳聽漏音，其實晚上3萬多人進場後，聲音聽得不太清楚。楊先生表示，自己喜歡周杰倫大約20幾年了，今天早上7點就從台南出發，大約中午抵達大巨蛋，得知買周邊需要先提前排隊入場，於是他立即開始排隊，幸運排到第一個，預算約2、3千元左右，希望可以買到想要的帽子。他也透露，雖然自己今天坐在蛋頂，可能沒有機會點歌，不過還是許願希望可以聽到〈手寫的從前〉，也期待周杰倫唱完大巨蛋之後，可以考慮到高雄開唱，照顧中南部的粉絲。另外，有不少粉絲沒買到票，會選擇在場外門口或餐廳聽演唱會漏音，附近運動餐廳SPORTS NATION店長表示，在周杰倫開唱之前，就有很多人打電話去訂位，這期間營業額大約成長了2至3成，他們也提前備戰，在人力和食材準備都相當充足。他也透露，在演唱會期間，確實有很多沒買到票的粉絲會前往朝聖，希望能聽到周杰倫的歌聲。不過店長透露，平時早上彩排的時候都聽得到聲音，但如果是想等到演唱會開始之後，才進去餐廳聽漏音的粉絲，可能要失望了，「晚間開始裡面有3萬人，其實真的聽不太清楚，取決於音響大哥放的音量。」他們也發現，這次演唱會有很多YouTuber會在附近用餐後再進去聽演唱會，人潮大約從下午3、4點開始湧入，因為用餐時間2小時，吃完之後就可以剛好進場聽歌。