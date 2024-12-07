我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王美惠昨在立院阻擋國民黨欲修法提高罷免門檻負傷濺血。（圖／王美惠辦公室提供）

立法院會昨日藍綠因《選罷法》爆發嚴重肢體衝突，國民黨欲闖關提高罷免門檻，民進黨則立即反應攻佔主席台杯葛，過程中立委王美惠手腕與手臂濺血，白襯衫清楚可見血漬，對此王美惠今（7）日向支持者報平安，謝謝大家的關心，皮肉傷痛但是心更痛，自己受傷事小，但台灣的民主卻被如此踐踏。王美惠還原當時過程，提及昨天立法院會，上午9時是國是論壇，國民黨10時叫院長韓國瑜休息，10時14分送出變更議程，要把《選罷法》變更為第一案，藍委守住出入口霸佔主席台，要求議事人員把門鎖起來。王美惠表示，民進黨立委為此紛紛提出抗議，而藍委們失心瘋，開始把所有抗議的委員往死裏打，出手不知輕重、沒有惜情，狠推狠打並踹倒在地，事後還叫囂稱「沒有本事就不要站上來」，惡劣至極。王美惠說，昨天下午擦乾身上的血漬，簡單包紮後繼續回到工作崗位努力，她深信認真工作問政，這才是人民要的立法委員。