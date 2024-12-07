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▲高雄輕軌十年成圓獲選113年度「傑出交通運輸計畫獎」。（圖／高市府捷運局提供）

中華民國運輸學會在2024年會暨學術論文國際研討會宣布「高雄環狀輕軌捷運建設-高雄輕軌十年成圓」獲選113年度「傑出交通運輸計畫獎」。捷運局長吳嘉昌表示，得獎是對市府團隊努力最大的肯定，也是市民共同努力的成果。未來，高雄環狀輕軌，號誌與路口智慧整合，將持續透過高效能的管理工具與AI數據分析，提升輕軌營運效率，提供大高雄都會中心更安全舒適的大眾捷運環境。高雄環狀輕軌捷運建設自102年6月4日起動工，歷經十年建設，克服各項施工困難，於113年1月1日完成全線成環通車營運，營運路段達22.1公里，服務範圍增為38站，沿線貫穿已開發市區，連結亞洲新灣區、駁二、美術館、學校、醫院等重要節點，串連既有捷運紅橘線、高鐵、臺鐵，建構出完整市區大眾運輸交通網絡，統計今(113)年1至10月累計運量已達1,031萬人次，高雄輕軌營造優質運輸環境，創造多元加乘效益。吳嘉昌指出，高雄輕軌為全國第一條輕軌運輸建設，全線採無架空線系統，保留高雄城市空間完整天際線，同時採以站就樹原地保留雨豆樹等樹木，營造美術館「龍貓隧道」及大順路「綠巨人隧道」城市美景，使沿線綠蔭交織的氛圍，成為城市間裡少見的綠色隧道，創造高雄美麗的獨特城市移動新美學。