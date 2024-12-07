我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國職棒在今表示考慮效仿「香蕉聯盟」的有趣規則，想要引進「黃金打席規則」，預計將在未來比賽中，每隊能有一次機會，在任何時刻派出陣中最強打上場打擊，但也引來不少反對聲浪。（圖／美聯社／達志影像）

當「詹皇」LeBron James 在終場前投進致勝球、Lionel Messi在下半場補時階段站上12碼，大部分球類運動都允許球星在關鍵時刻接管比賽，但棒球卻是少數例外。無論是1局還是9局，無論領先 10 分還是落後 1 分，打者都必須依照打序上場打擊。然而，大聯盟主席Rob Manfred 在今年 10 月提出的「黃金打席」（Golden At-Bat）規則可能改變這一切，此規則將讓教練在關鍵時刻選擇派任意一名球員上場打擊，無需遵循棒球傳統的打擊順序。若規則落實，可能徹底改變棒球比賽模式，但也挑戰了棒球長久以來的神聖性與傳統。Manfred 的構想很簡單：比賽中，教練可以選擇讓某位即將上場的打者退場，改由任意一名球員代打。這項提案目前仍處於「僅限討論階段」，尚未明確細節。例如是否僅允許落後的球隊在九局使用，或是否僅能在七局之後啟用。另外，規則是否會限制哪些球員可以上場也尚未確定。如果規則施行且未有嚴格限制，棒球可能會發生以下根本性的變化，包含球星數據大幅提升，像大谷翔平可能每賽季多出 120 次打席，多數是在關鍵局數，有更多機會貢獻打點，聯盟打點、全壘打等紀錄將迅速被刷新。另外，後援投手數據也將變得難看，後援可能要更頻繁地面對Aaron Judge或Juan Sot 這樣的頂級打者，成績可能大受影響。爆冷機會減少，黃金打席可能限制打者在關鍵時刻爆發的機會。例如，David Freese 在2011年世界大賽G3擊出關鍵三壘安打，若 紅雀當時能換上Albert Pujols，Freese恐怕無法成為英雄。有報導提到，黃金打席規則可能提升比賽的觀賞性與戲劇性。《The Athletic》報導，該規則可能於未來兩年內在小聯盟試行，甚至可能首先應用於MLB全明星賽。Manfred也在受訪時表示：「讓粉絲看到最想看的對決是我們討論的重點。」然而，許多球員與教練對此持負面看法。前紅襪一壘手Kevin Youkilis直言：「並非所有改變都是好的。棒球最美妙的部分在於那些意想不到的關鍵時刻。」前光芒教練Joe Maddon也批評：「棒球的獨特性就是打擊順序的公平性，為什麼要毀掉它？」目前黃金打席規則僅在討論階段，還有許多問題需要克服，尤其多數球員和球迷持反對意見，引起不少批評聲浪，對此主席Manfred急著滅火澄清，「從意見討論到真正在大聯盟實現是很慢的過程，如果不喜歡這個想法，現在也不用太擔心，這只不過是初步的對話，沒想到會引起這麼大的爭議。」