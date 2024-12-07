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▲警方一度架起蛇籠防止群眾往前走。（圖／記者鍾泓良攝，2024.12.07）

▲過程中警方、民眾一度緊張。（圖／NOWnews攝影中心）

▲警察用人牆阻擋群眾往前走。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨今（7）日舉行「反霸凌、護勞權」遊行，要為勞動部日前發生公務員輕生案討公道。約莫接近下午4時，遊行隊伍抵達凱道。遊行環節之一，是黃國昌邀請群眾把陳情書放到「功德箱」，因此要民眾「往前走」。不過，現場民眾越走越前面，讓現場警方緊急廣播，更緊急派出多位警方列成人牆阻擋。遊行從勞動部前出發，一路走到總統府前，民眾黨也邀請民眾一起寫下陳情書，並且在總統府前投進「功德箱」，把勞工的心聲送進總統府。遊行隊伍約莫接近下午4時抵達凱道，現場民眾也手舉陳情書。黃國昌在抵達凱道後，先是邀請群眾將陳情書放進功德箱，因此請民眾往前走，並沒有要民眾往前衝。不過，現場警方隨即警告，請民眾不要超過管制區，警方也緊急在路旁架起蛇籠，並以人牆阻擋民眾繼續往總統府方向前進。黃國昌則在現場一方面安撫群眾，要平和表達訴求，不為難警察朋友，同時也跟警方喊話，會平和表達立場，也向在場警方致意，「警察辛苦了」。過程中警方、民眾一度緊張，在經過黃國昌與警方協調後，最後由民眾黨公職帶著「功德箱」，走往總統府遞交陳情書，群眾則停留在原本集會地點。