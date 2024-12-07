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高雄科技大學創新設計學院自10月起推出年度大師系列講座與設計工作坊，以《如何學會做一個會說故事的人》為主題，吸引了設計、藝術及創意產業的專業人士參與。12月18日壓軸登場的講座，將由今年以戲劇《有生之年》榮獲金鐘獎戲劇節目6項大獎的金鐘編劇杜政哲主講，講題為《從編劇看人生的故事》。創新設計學院院長翟治平表示，舉辦這四場大師講座，除了為學生提供更多元的學習機會外，更結合高雄與台南在地協會，促進地方社群的交流，同時也開放給全體高雄市民參與，共享知識與創意的盛宴。杜政哲以其深厚的劇作功力與對人性細膩的洞察力，成為台灣戲劇界的重要人物。今年的《有生之年》更橫掃金鐘最佳戲劇、導演、男女主角等6項大獎。杜政哲代表作涵蓋《光陰的故事》、《16個夏天》、《華燈初上》、《酸甜滋味》與《我吃了那男孩一整年的早餐》等多部經典之作，屢次感動觀眾。翟治平表示，這位極少南下的編劇杜政哲，將於12月18日特地來到高雄為這場大師講座活動壓軸站台，這場講座將揭示如何以故事為媒介表達人生，為聽眾帶來一場情感與創作交融的視聽盛宴。國立高雄科技大學創新設計學院誠摯邀請高雄市民參與12月18日的壓軸講座，與金鐘編劇杜政哲一同探索故事背後的魔法與魅力。本次活動免費參加，演講時間為12月18日下午1時30分至4時，地點位於高科大建工校區行政大樓B1國際會議廳。