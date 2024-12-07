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韓國國會今(7日)下午5時（台灣時間下午4時）將進行總統尹錫悅彈劾案，位於首爾汝矣島國會前在中午後就出現大量集會人潮，現場高喊尹錫悅下台，向執政黨喊話支持彈劾總統一案，未料，有男子試圖引火自焚，警方到場後將其逮捕。根據韓聯社報導，韓國汝矣島國會外頭寬100公尺、長500公尺的街道，聚集了大量抗議民眾，包含軍事人權中心，以及許多青年團體，從國會正門到汝矣島公園外，不斷高喊「彈劾尹錫悅」、「把他趕出去」等口號。另一方面，反對彈劾尹錫悅的保守派團體，在光化門周遭舉行集會，集會參與者揮舞韓國國旗和美國國旗，高喊「保護總統」、「逮捕李在明」等口號。現場集會也出現突發狀況，約在當地時間上午10時50分左右，一名50歲的男子報案自稱將在汝夷島的國會附近引火自焚，並向警方表示這是為了抗議暴力和不公不義，警方獲報到場，在中午發現這名男子並將其逮捕。報導提到，警方到場時，男子正將易燃液體往身上潑，企圖點火，首爾警方已安排他緊急住院治療，釐清後續案情。