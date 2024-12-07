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▲原PO發現高雄駁二最新展覽，竟是在園區內擺放多根巨型香蕉，還呈現出火車裝運巨蕉的場景，可愛裝置藝術吸引大批民眾搶著合影留念。（圖／高雄市政府文化局提供）

▲本次「香蕉派對」特別邀請門司港香蕉叫賣會成員重返香蕉的故鄉「高雄」，進行「香蕉叫賣」展現日本無形文化財的魅力。（圖／取自駁二官網）

▲哈瑪星鐵道園區內有跟火車一樣大的巨型大香蕉，也有多組親子節目如太鼓秀、小丑互動氣球秀及泡泡派對等、以及香蕉派對美食市集。（圖／取自駁二官網）

一名網友日前分享，高雄竟出現多根「巨型香蕉」裝置藝術，夜晚還會點燈發亮，超有創意的景點瞬間爆紅，讓4萬名網友驚呼「太可愛了吧！」、「香蕉居然比聖誕樹更吸引我…」原來這是高雄駁二藝術特區近期推出的全新展覽，以早期台商大量出口香蕉的歷史為背景，帶來一系列「香蕉派對」活動，吸引大批民眾朝聖。一名網友日前在Threads上發文，寫下「高雄，沒有極限。」原來是她發現高雄駁二最新展覽，，可愛裝置藝術吸引大批民眾搶著合影留念，，創意點子獲得大量好評。貼文曝光後，超過4萬人前來按讚直呼，「這就是高雄的蕉通嗎」、、「蕉生慣養的高雄人」、「這樣也能喔～高雄好有點子耶」、「太可愛了吧！我想去看」。也有不少網友解釋，「以前台灣的香蕉透過鐵路經由高雄港車站大量出口日本，所以這次哈瑪星鐵道園區濱線啟程系列活動也把這段歷史放入活動設計中」、、「跟在地真正的歷史文化有關的裝置藝術，真心覺得很讚」、「這個地景就是用詼諧的手法還原百年前的場景」。駁二官方也釋出展覽資訊，說明活動背後的意義，哈瑪星在過去是全台商貨必經之地，1960年代更大量出口香蕉至日本，各地採收而來的香蕉多透過鐵路運往高雄港出口，不只為台灣賺進大筆外匯，更因此贏得「香蕉王國」美稱，「香蕉派對」將帶來系列活動，重現「香蕉王國」的熱鬧盛況。哈瑪星鐵道園區內有跟火車一樣大的巨型大香蕉，打造符合高雄港運業及物產特色的全新亮點，也有多組親子節目如太鼓秀、小丑互動氣球秀及泡泡派對等、以及香蕉派對美食市集。日本門司港「香蕉叫賣會」展演則是在7日下午16時登場，特別邀請門司港香蕉叫賣會成員重返香蕉的故鄉「高雄」，進行「香蕉叫賣」展現日本無形文化財的魅力。日期：2024年12月7日（六）至8日（日）11:00-18:00地點：輕軌哈瑪星站旁香蕉亮燈時間：每日17:30-24:00