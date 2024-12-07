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▲KID（左起）、坤達、吳宗憲必須要完成任務挑戰才能獲得商務艙機票飛往土耳其。（圖／好看娛樂提供）

▲三人都卯足全力，光腳挑戰夾骰子疊疊樂。（圖／好看娛樂提供）

《綜藝玩很大》迎來播出十週年，大夥兒準備前往土耳其之際，製作單位表示，因為經費有點過高，特別祭出「商務艙保衛戰」遊戲關卡，自己的機票自己賺，要求吳宗憲、KID、坤達三位主持人必須要完成任務挑戰才能獲得商務艙機票飛往土耳其，KID忍不住對吳宗憲說：「憲哥，你坐經濟艙我會很想笑！」吳宗憲、KID、坤達這次不僅要臨時自行發通告，還要自駕前往藝人朋友家，一起合作闖關。為了爽搭商務艙機票三人死皮賴臉分別打給各自的好友慈妹、馬力歐、新北國王啦啦隊的Amber、廷廷、趙逸嵐（小8 ） 等藝人，當憲哥打給啦啦隊女神慈妹，對方嚇壞驚呼：「我不在家。」之後3位主持人開車前往馬力歐新家，他直言這是電視節目首度開箱自己新家，意外透露預產期在明年3月，卻被大家猛虧：「雙魚男、愛哭、又媽寶！」讓馬力歐哭笑不得。此外，錄影當天恰巧是KID二寶朵兒的出生前夕，讓KID在闖關時心裡不停掛念寶貝女兒，非常煎熬；而為了獲得成功坐上商務艙機會，三人都卯足全力，光腳挑戰夾骰子疊疊樂，直接與對方的光腳近距離直面接觸，完全不顧自己形象。《綜藝玩很大》十週年慶祝活動不斷，本週日12月8日下午1點半將在台北內湖三立電視二大廣場舉行新書見面會，與喜愛玩很大的朋友共襄盛舉。更多精彩的內容，請一定要鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，中視週六晚間10點、三立都會台週日晚間8點、 《綜藝玩很大》YouTube 週一晚間7點。