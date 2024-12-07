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TPBL台灣職業籃球大聯盟今（7）日在新莊體育館進行新北國王對決新竹攻城獅的比賽，國王靠著更穩定的火力和堅實的先發陣容，終場以96：78拿下勝利。國王華裔球星林書豪得到16分，罰球10罰8中。這場比賽國王開賽就打得順風順水，外籍內線奧帝單節三分球5投4中，帶領球隊轟下28分，首節就取得14分領先。不過第二節替補出賽的高國豪單節4投4中拿到8分，國王這一節的進攻也有所下滑，進入半場時兩隊分差縮小到37：46。易籃再戰後，國王重新主導局面，兩隊這一節的節奏都比較慢一些，林書豪該節拿到8分、洋將沃許本斬獲10分，兩人的好表現讓國王重新將領先拉開到雙位數，單節主場軍又是攻下34，以19分拉開差距。攻城獅末節試圖追分無奈卻火力不足，單節只有17分進帳，最終以78：96輸掉比賽。國王這一場團隊多點開花，先發五人得分都在15分以上，替補的強森也有10分，林書豪得到16分8助攻5籃板。攻城獅一哥高國豪全場就只有攻下那8分，洋將米克獅得到15分，盧冠軒斬獲14分。