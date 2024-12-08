我是廣告 請繼續往下閱讀

▲温嵐為了新歌扮成俏祕書，不過她透露自己最想當的是家庭主婦。（圖／華納音樂提供）

▲温嵐透露，當初萬聖節裝扮時，楊國修（右）一眼就認出她。（圖／華納音樂提供）

「唱跳天后」温嵐（Landy Wen）推出全新單曲〈遇見你〉，歌曲為電視劇《秘書俱樂部》片尾曲，唱出在感情中遇見最美好的意外，歌曲也呼應劇中角色對愛情的期待。除了新歌，温嵐也正式宣告加盟華納音樂的好消息，「我跟老闆是在去年萬聖節遇見，當時聊聊之後就這樣簽進公司，很期待未來的合作。」除了工作上，和男友穩交5年的她，也透露現在除了當歌手之外，最想要的就是當家庭主婦。2024年末，華納音樂迎來重量級歌后温嵐的加入，還推出新歌〈遇見你〉，這也是温嵐繼疫情後的首支單曲。新歌猶如熱可可般的甜暖，透過簡約的鋼琴伴奏和豐富的弦樂編排，寫下對愛情的期待與渴望，温嵐溫暖細膩的聲線，讓人感受到安慰與力量，製作人游政豪也表示，感受到温嵐充分的準備，「為温嵐配唱是一份享受，她在錄音前的準備十分充足，真正讓我沉浸在她的詮釋之中。」而温嵐為了新歌拍攝，也特別穿上一身俏祕書打扮，戴上眼鏡、豹紋襯衫以及西裝褲，她笑說：「這套服裝討論了很久，試了很多短裙、窄裙，看一看一度怕太腥羶色。」她更分享：「我對祕書這工作其實沒有特別嚮往，除了當歌手之外，我目前最想當的是『家庭主婦』，因為我很戀家；又或是舞台劇的演員。」提到加盟華納音樂的心情，温嵐則說：「遇見華納董事總經理KS楊國修，是在去年的萬聖節，大家都做了裝扮，但他還是一眼就認出了我，主動跟我打招呼。當時他說有機會我們聊聊吧，之後就這樣簽進了華納。」她感受到公司給她很大的空間與實在的建議，相當期待未來各種形式的合作，也正在努力籌備新作品中，更希望很快有演出跟大家見面。