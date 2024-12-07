我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「雪碧」因整形眼睛閉不起來長達半年，現只能戴眼罩入睡，崩潰勸世喊：「整形之前，真的要好好思考不要一時衝動。」（圖／翻攝自雪碧臉書）

人氣網紅「雪碧」（方祺媛）以豔麗外型及直率敢言的作風打開知名度，在網上受封「情色教主」，擁有超過133萬名粉絲追隨，而性格大方的她從不諱言談論自己整形，過去就曾透露動過手術、醫美的費用超過700萬，追求美麗與自信的心相當堅決，不過雪碧昨（6）日突在社群分享手術後的後遺症，認了因整形眼睛閉不起來長達半年，進而導致乾眼症，同時曬出驚人慘況近照，一邊崩潰勸世喊：「整形之前真的要好好思考」，引來大批粉絲關心。雪碧發文表示，由於自己容貌焦慮過於嚴重，為了追求完美，逼醫師替她進行手術，結果怎料提眼肌提太高，「半年了，眼睛還是閉不上來，導致乾眼症，角膜一直潰瘍破洞」，並附上一張眼睛近照自拍，見她眼睛睜得大大的，眼球裡還佈了些血絲，讓雪碧無奈不已。隨後雪碧只好認命就診，因此乖乖聽從醫師建議，「就是睡覺戴眼罩滴眼藥水，等提眼肌自己降下來」，也叫她崩潰地勸世：「整形之前，真的要好好思考不要一時衝動！」以免像她一樣承受後遺症之苦，超慘情形惹來粉絲關心：「多多休息」、「已經很美了」、「好辛苦啊！早日康復」。事實上，雪碧在今年8月就曾分享過「睡覺無法閉眼」的照片，畫面自嘲根本是「死不瞑目」，私下更多次把身邊友人嚇壞，「每天都是眼睛刺痛滴藥水流眼淚，愛美的代價很大」，由於動刀次數過多，所以雪碧也不太記得整形細節，曾經出國照了X光，才回憶起下巴竟有一根長達8年的骨釘，讓她直呼「臉像是拼圖拼起來的」。