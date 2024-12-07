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▲民眾黨的黨公職手拿「功德箱」要去總統府陳情。（圖／NOWnews攝影中心）

▲民眾手舉陳情書。（圖／NOWnews攝影中心）

▲民眾黨團總召黃國昌手拿「功德箱」。（圖／NOWnews攝影中心）

台灣民眾黨今（7）日舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行，從勞動部出發走到總統府表達訴求。過程中，因為民眾黨率群眾越過公園路，讓現場警察及民眾一度緊張，更架起蛇籠、人牆阻擋。事後民眾黨團總召黃國昌怒批，「這有需要架起蛇籠嗎？」話鋒一轉，更直指監察院成立國家人權委員會，卻沒顧勞工權益，是「廢物院、養老院」、「廢物院養廢物委員會」。民眾黨今天舉行「反霸凌、護勞權」遊行，要為勞動部日前發生公務員輕生案討公道。遊行環節之一，是黃國昌邀請群眾把陳情書放到「功德箱」，因此要民眾「往前走」。不過，現場民眾越走越前面險釀衝突，經過與警方協調，最後由黨公職代表到總統府遞交陳情書後，氣氛才一度緩和。就在群眾返回合法集會地點後，黃國昌要現場群眾先坐下，更提到跟警察協調結果，是由民眾黨秘書長周榆修、黨公職代表大家，將陳情書放在立意良善的「功德箱」中，「希望賴功德總統不要忘記，人民才是國家的主人，賴清德在世界人權日，不只要回應訴求，具體拿出實際作為，不要只有打嘴炮！」話鋒一轉，黃國昌直批，從8月開始，民眾黨在捍衛的，不是只有主席柯文哲司法清白，是所有人在司法程序的公平正義，從司法人權、被害者人權，在到今天的勞動人權，民進黨執政8年，人權全面退步，只有一件事做的成功的，「他們在監察院，也就是aka廢物院、養老院，酬庸院裡，成立國家人權委員會」，民眾黨對付「廢物院」預算不會放水，絕對寸土不讓，要表決就來表決，表決輸了也沒關係。黃國昌也喊話，12月10日國際人權日，賴清德不要又躲在冷氣房自嗨，出來面對人民，面對勞工、人民、警消、基層公務員，也提到黨公職已經將陳情書送出，之後更帶領群眾高呼「賴清德！出來面對！反霸凌要立法！挺警消要工會！吹哨者要保護！」