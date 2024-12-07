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今（7）日中午12時許，高鐵左營站128次高鐵車廂上，有2名乘客疑似因坐錯位置導致糾紛，其中1人竟拿出1把瑞士刀，警方獲報趕抵，立即要求持刀者交出刀械，訊後依恐嚇公眾安全罪移送偵辦。據了解，今天中午，高鐵左營站128次高鐵車廂內，2名乘客因商務艙坐錯位置，進而引發糾紛，其中1人拿出1把瑞士刀，有民眾見狀立即通報警方及站務員。鐵路警察局，抵達現場時已無爭吵，其中1位民眾手持多功能瑞士刀，員警請持有瑞士刀旅客主動交付保，之後隨高鐵128次列車北上至台中站，並將當事人帶回調查，全案將依《刑法》151條恐嚇公眾安全罪移送偵辦。警方也表示，為維護旅客及鐵道安全，已於台高鐵列車及站區，加強安全維護勤務，民眾如有發現可疑情事、需要協助，除撥打110報案電話，亦可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。