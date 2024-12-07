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台灣左投林昱珉在2024年世界棒球12強賽中大放異彩，尤其在冠軍賽封鎖全職業日本隊打線，幫助中華隊以完封姿態奪冠。儘管林昱珉在12強一戰成名，但美國數據網站《Fangraph》卻在最新的響尾蛇隊潛力新秀排名中，僅將他列在第16名，但也點出「揮臂動作過長」的問題。《Fangraph》對林昱珉的評價涵蓋了他的膽識、自信與運動能力，並指出他具備多樣化的球種，包括滑曲球、卡特球與變速球，這些武器讓他能有效壓制打者。然而，球探也同時強調，他的直球均速約142到148公里，球速在大聯盟標準屬於中下游。報告中提到：「以一位均速不高的投手來說，想要成為成功的先發投手，精準的控球是必須的，但林昱珉目前還沒有達到那種有如外科醫生般的控球水準。」此外，他的投球機制和揮臂動作存在穩定性問題，這些都是影響球探評價的主要因素。儘管在12強賽有出色表現，球探對林昱珉的評價未能進一步提升，關鍵在於投球機制不夠穩定，進而影響到控球能力。另外，從球探報告的分數來看，林昱珉速球30/40、曲球50/55、變速球40/50、卡特球40/50、控球40/45，由此可見直球球威是他能否在大聯盟穩定站穩腳步的核心課題。