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▲民眾將陳情裝進「賴功德箱」，民眾黨立委黃國昌則在場外指揮民眾。（圖／記者李政龍攝影）

▲現場民眾所書寫的陳情書，並投入「賴功德箱」內。（圖／民眾黨提供）

台灣民眾黨今（7）日舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行，從勞動部出發走到總統府表達訴求，而因為民眾黨率群眾越過公園路，接近刀片蛇籠讓現場警察及民眾一度緊張。後來經過協調，由民眾黨黨公職、立委到總統府遞交裝滿人民陳情的「賴功德箱」，民眾黨立委黃國昌則在場外指揮民眾。進入總統府的民眾黨黨公職包括台灣民眾黨秘書長周瑜修，民眾黨立委黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍、吳春城、張啓楷、林國成等均進入總統府遞交陳情；黃國昌則是讓民眾在凱達格蘭大道上席地而坐，等待黨公職、立委返回。經過約20分鐘，周瑜修表示，已經把民眾陳情轉交給總統府，所有立委也很明白跟總統府表達，「這是台灣民眾的心聲」，並強調總統賴清德的薪水並不是只有民進黨納稅，今天只是一個開始，12月10日國際人權日，大家睜大眼睛、張開耳朵來聽賴清德要怎麼回應。