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洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平，在2024年大聯盟賽季敲出國聯最多的54發全壘打和134分打點，獲選為國聯MVP，還帶領道奇隊奪得了世界大賽冠軍。而除了在球場上的卓越表現，他還被《紐約時報》評選為2024年「最具風格的63人」之一，個人影響力已經超出球場外，成為某種文化圖騰。大谷翔平在2024年加入道奇隊的首年，就拿下全壘打、打點雙冠王，成功幫助球隊拿下世界大賽冠軍。他在賽季中完成了史無前例的「50轟50盜」的偉業。他雖然因傷而整季無法投球，但仍以打者身份締造多項出眾成績。《紐約時報》評選的這份名單涵蓋各行各業的人物和象徵性事件，目的是表彰那些在生活方式、自我表現以及影響力方面出類拔萃的人。文章指出：「這些人讓我們重新思考服裝、生活方式以及對風格的態度。」大谷是唯一入選的棒球選手，他的二刀流能力及在棒球史上的突破性成就為他贏得了這份殊榮。本賽季，大谷不僅獲得MVP，還包攬了「Hank Aaron獎」（最佳打者獎）和「Edgar Martínez 獎」（最佳指定打擊獎）等榮譽，創下了罕見的16項個人獎項，為他的職業生涯增添光彩。《紐約時報》對於選出這63名人的原因解釋說，「這63人排名不分先後，他們是你想到2024年時可能會想到的人。」這些臉孔象徵了這一年，該報導中稱雖然「風格」是主觀的，但「每一種風格都吸引了我們的眼球，讓我們思考和談論我們穿的衣著、我們的生活方式，或者我們對個人風格和自我表達的態度。評選的標準是該人物對大眾生活方式的影響、表達方式等因素。」入選此獎項說明，大谷翔平的影響力可能已超越體育領域，除了球場上的表現外，他也在文化風格、時尚和社會領域的其他層面成為偶像，發揮一名國際性球星的影響力。