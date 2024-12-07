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▲高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，這也是海音館首次舉行籃球賽事。鋼鐵女神雅典娜賽前熱舞。（圖／PLG提供）

▲高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，這也是海音館首次舉行籃球賽事。（圖／PLG提供）

▲高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，這也是海音館首次舉行籃球賽事。宇宙人賽前開唱。（圖／PLG提供）



高雄鋼鐵人7、8日在高雄流行音樂中心海音館舉行開幕戰，這也是海音館首次舉行籃球賽事，鋼鐵人總經理方永璽賽前受訪表示，從零到有僅花了2個月的時間搞定一切，未來也不排除合作為固定主場，球迷今天也相當捧場，賽前人潮預估會破3千人進場。鋼鐵人休賽季從管理層到球員都大換血，還一度傳出可能解散，總經理高景炎離隊，最終由球團副總經理方永璽接任GM，今天新賽季主場首秀，賽前場邊有多樣活動，包含鋼鐵女神雅典娜見面會等都吸引不少球迷圍觀，方永璽也在附近觀察球迷反應。方永璽受訪時表示，由於原本主場鳳山體育館修繕關係，移至高雄中學體育館，開幕週辦在海音館，他透露當時在尋覓場地，找到海音館時剛好壓到確認檔期的最後階段，「來場刊後隔天就一定要送企劃。」時間上非常緊湊，但團隊從11隊會議結束後一直在挑戰完成不可能的任務，非常努力，海音館也釋出最大善意促成雙方合作。方永璽表示從零到完成僅花了2個月時間搞定一切，而且花很多時間在審核，因為審核期間必須保密，確認過審之後才能公布消息票價、賽程等等，還要設置球場硬體設施。至於未來主場能否設在海音館？方永璽表示，「這個我這個當然就不用多說了，這肯定我們會特別希望能完成這件事情。」不過他也表示海音館目前租借都是分檔期預定，目前無法預先談成一整季合作，不過未來盡力而為。海音館能坐滿4千人，今天賽前邀請宇宙人開唱熱唱，球迷進場已幾乎坐滿7成，預計能破3千人，明天邀請世界棒球12強中華隊成員李凱威來為家鄉球隊開球。