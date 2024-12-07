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▲全家APP綁定發票載具，可獲得Fa點5000點。（圖／翻攝自APP）

▲點數可兌換免費商品，香蕉正好5000點可兌換。（圖／翻攝自APP）

▲7-11本月份取件優惠又來啦！即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動。（圖／7-11提供）

小資族注意了！近期全家隱藏優惠被挖出，內行結帳茶葉蛋、麥香奶茶等熱門商品，竟能一招變成0元，原來是全家APP記帳本功能，限定贈送「Fa點5000點」，只要在APP內打開記帳本，並且輸入「手機號碼」綁定，即贈送「Fa點5000點」，《NOWnews》記者實測，綁定立刻秒入帳，5000點等同於可折抵現金16元，購買16元以內的商品秒變免費送。只要即起至12月31日前，在全家便利商店APP「開啟記帳本」功能，並且輸入電話號碼綁定發票載具，即可獲得「Fa點5000點」（相當於可折抵現金16元），若是選擇茶葉蛋、15元麥香奶茶，結帳時出示點數折抵相當於免費喝。綁定步驟為：先在APP選擇「記帳本」，接著輸入綁定電話號碼，點數會立即入帳，正常消費1元才可以免費獲得1點，相當於現賺5000點數。要注意的是，贈送的「Fa點5000點」僅有一個月短效期，除了折抵現金外（每300Fa點可折1元台幣，可折抵16元），也可以在APP內選擇免費兌換商品，像是香蕉5000點免費換、中杯經典美式7000點可以兌換。此外，7-11本月份至門市領取包裹也有送購物金，即起至12月15日推出OPENPOINT會員限定到門市取貨送「7元購物金」活動，取貨時，兌換截止日為12月22日，數量有限、送完為止。每一件包裹可獲得5元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，