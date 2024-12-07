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▲台中工策會今(7)、明兩日在市民廣場舉辦第16屆台中十大伴手禮票選活動，8日下午揭曉得獎名單。（圖／台中工策會提供）

▲台中十大伴手禮票選活動，今明兩日在市民廣場舉行，瑪利亞基金會以「世界第一雙珍奶襪在台中」禮盒參加。（圖／記者金武鳳攝／2024.12.7)

▲130家來自山海屯的伴手禮品牌參與展售，各家卯起來拉票，現場熱鬧滾滾。（圖／台中工策會提供）

臺中市工商發展投資策進會今(7)、明兩日，在市民廣場舉辦「第16屆臺中市十大伴手禮」票選活動，現場展售130家來自山海屯的伴手禮品牌，明日下午4時截止投票，並揭曉得獎名單暨頒獎。另「2025誕旦幸福公益禮盒」首度曝光，工策會總幹事黃于珊表示，耶誕節及2025年元旦即將到來，正是採購送禮旺季，歡迎到市民廣場共襄盛舉，好吃好喝好玩又好買！黃于珊表示，今日一早就湧入大批人潮到市民廣場參觀消費，由於票選活動競爭激烈，每家業者不惜砸重本祭出超殺優惠，更準備上百份、上千份小禮物送給支持的粉絲，邀請民眾前來參與投票，還可以撿優惠、撿便宜。8日頒獎典禮將揭曉本屆十大伴手禮得獎名單，工策會也將頒贈「好禮標章」獎狀予入圍店家，透過十大伴手禮榮譽，由市府帶領業者一起拚經濟。黃總幹事說明，今日首度曝光兩款「2025誕旦幸福公益禮盒」，靈感來自於臺灣好行888豐后線及11臺中時尚城中城線，推出「璀璨臺中山城」款及「臺中時尚城中城」款，愛心公益價888元，今明兩日開放限量40盒讓現場民眾搶先預購。禮盒販售收入扣除成本，將捐贈公益團體，回饋社會，也希望民眾跟著禮盒內的景點，以自行車及公車低碳旅遊、遊憩臺中，欣賞山線風光、都會繁華，透過禮盒一次享有臺中的美食、美景、好物，迎接美好的2025。經濟發展局副局長李逸安指出，市府今年以「慶典經濟」主題擴大參與層面，臺中購物節延續消費熱潮，吸引萬家店家參與，百貨、零售、餐飲和旅宿業者紛紛提供優惠，創造全國話題性，目前總消費金額登錄已突破221億元，目標朝突破300億元努力，邀請伴手禮店家加入購物節特約店家，市府和民間一起攜手合作，拚出亮眼的經濟成績！兩日活動自上午10時至下午4時開放民眾現場投票，地點在市民廣場公益路155巷一側投票區，現場票選採綁定手機號碼驗證，每人僅可投票一次，從參選商品中勾選5至10項商品，參與現場投票就有機會抽美味伴手禮盒(50份)。