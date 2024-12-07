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▲飼主捨不得看愛貓打地舖，便在裝修家裡時，特地砸了1萬塊人民幣買下一塊大理石，並挖了一個洞客製成大理石貓窩。（圖／翻攝自小紅書）

▲飼主透露，大理石貓窩做好後，毛孩一天有12小時都躺在裡面休息，看得出來非常滿意新窩。（圖／翻攝自小紅書）

許多飼主都會在能力所及的範圍內，給貓貓最好的生活品質。中國就有一名女網友，出手砸下台幣4萬元，替家中愛貓打造客製化大理石貓窩，只因為捨不得看毛孩愛躺地板。幸好貓貓也十分捧場，大理石貓窩製作好之後，一天有12小時都待在裡面享受貓生，畫面曝光後，讓不少網友傻眼喊：「貓睡的床都比我好！」網友「小麻迷兒」在小紅書上發文分享，表示她過去買了很多軟綿綿的貓窩，但毛孩都不喜歡，偏愛躺冷冰冰的地板。她捨不得看愛貓打地舖，便在裝修家裡時，特地砸了1萬塊人民幣（約新台幣4萬4575元）買下一塊大理石，並挖了一個洞客製成大理石貓窩。好險錢沒白花，飼主透露，大理石貓窩做好後，毛孩一天有12小時都躺在裡面休息，看得出來非常滿意新窩，「老母親很欣慰。」至於為何不再挖第二個洞讓另一隻貓入住，飼主指出小貓妹妹不喜歡冷冰冰的材質，平時喜歡待在高處，因此才會讓哥哥獨佔新窩。貼文曝光後，不少網友忍不住驚呼，「貧富差距什麼時候這麼大了」、「貓睡的床都比我好」、「為什麼我覺得有點像埃及法老的石棺」、「最大的好處是啃不壞」、「已經聯想到撞到腳多痛了」。