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民眾黨今（7）日舉辦反霸凌遊行，其中提出「反霸凌要立法、挺警消要工會、吹哨者要保護」3項訴求。勞動部晚間回應，針對職場霸凌法制化作業，職安署正積極研議中，將廣泛徵求專家學者、勞工代表及公部門等意見，未來也將召開公聽會聽取民眾建議。至於公務人員是否可以組織工會，這部分涉及到考試院權責，勞動部願和考試院綜合討論，讓公務人員有更有保障的協商權及結社權。有關《吹哨者／揭弊者保護法》立法，過去該法皆於立法院司法法制委員會排審，應為法務部權責，勞動部也將積極與法務部研商相關細節，務求保障其權益。針對勞發署北分署上月發生吳姓公務員輕生案，勞動部回應，本部刻正進行調查，並增邀基層員工訪談，預計下周公布調查報告。至於全國外送產業工會擔憂Uber Eats併foodpanda案，勞動部表達一貫立場，除持續協助平台及工會間進行相關訴求進行外，並與交通部合作，盡速明定機車貨運運價及保障外送員報酬，在相關權益訴求協商達成共識前，「將持續向公平會表達反對兩大平台合併態度。」